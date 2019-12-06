Домашние животные в офисе: в Nestle разрешили сотрудникам приводить на работу собак

В украинском офисе Nestlé при поддержке бренда Purina запущена инициатива "Домашние животные на рабочем месте" (Pets at Work) - сотрудники компании могут по пятницам приходить на работу со своими домашними любимцами.

Об этом говорится в сообщении пресс-офиса Nestlé.

Согласно заявлению компании, исследованиями доказано, что присутствие домашних любимцев в офисах уменьшает стресс, повышает работоспособность, способствует улучшению социализации работников и в целом улучшает рабочую атмосферу в офисе. В офисе Nestlé в Украине заранее трансформировали рабочее пространство под pet-friendly формат.

"Согласно результатам исследования британского Университета Линкольна, люди, которые приводят любимца на работу, на 14% довольнее своим балансом между личной и рабочей жизнью, и на 33% более вовлечены в рабочие процессы. Мы рады инвестировать в создание лучшей рабочей среды для наших сотрудников. И мы надеемся, что начало такой инициативы вдохновит и другие украинские компании, чтобы позволять своим работникам приходить в офис со своими любимыми собаками и проводить больше времени с ними", - говорит Алессандро Дзанелли, гендиректор Nestlé в Украине и Молдове.

Указывается, что инициатива "Домашние животные на рабочем месте" запущена в рамках одного из 10 социальных обязательств "Purina в обществе", проект внедрен в офисах компаний Nestlé Purina в 25 странах мира. Бренд Purina помог 107 организациям по всей Европе реализовать такую идею, объединив компании под эгидой Альянса "Домашние животные на рабочем месте". Цель PURINA - привлечь в Альянс не менее 200 компаний до конца 2020 года.

Как отметил Игорь Дубовик, директор отдела кормов для животных Nestlé Purina в Украине и Молдове, чтобы трансформация офисов под pet-friendly формат происходила максимально легко и быстро, Purina разработала систему "Домашние животные на рабочем месте", включающей в себя гид для руководства и работников и готова делиться опытом внедрения инициативы.

"Одна из главных проблем домашних любимцев по всему миру - это синдром разлуки с хозяином. Длительное нахождение животных в одиночестве влияет на них и на эмоциональном, и на физиологическом уровне. Поэтому инициатива Pets at Work и обустройство офисов всем необходимым для животных является очень весомым шагом компании, чтобы и люди, и их любимцы были счастливее", - отметила Ксения Олейникова, ветеринарный врач, специалистка по поведенческой и профилактической ветеринарии.

Nestlé - компания в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена в 190 странах, с 308 тысяч сотрудников. Nestlé имеет более 2000 торговых марок от NESCAFÉ или Nespresso к лидерам локальных рынков.

Purina - бренд компании Nestlé, что существует уже более 125 лет. Выпускает следующие известные бренды Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet, Dentalife и другие.