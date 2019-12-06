Мы идем домой: Чубаров анонсировал важную акцию, связанную с Крымом

Международную мирную акцию - шествие с материковой Украины в аннексированный Крым - планирует провести Меджлис крымскотатарского народа.
Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал на пресс-конференции 6 декабря в Киеве.
"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства". Мы идем к себе домой", - сказал Чубаров.
Он добавил, что акция поможет вернуть Россию в правовые рамки после того, как она не выполнила ни одного международного решения по Крыму.
Штаб, который будет заниматься подготовкой и проведением акции, уже создан. Подготовка займет несколько месяцев. Дату начала объявят позже.
Как ранее сообщал "Апостроф", аннексированный Крым превращается в военный форпост и все больше напоминает СССР периода "застоя".