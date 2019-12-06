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Нужны крупные шаги: в ОБСЕ сделали странное заявление, вспомнив об Украине

пятница, 06 декабря 2019, 16:59
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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости политических шагов ради восстановления отношений между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Европейскую правду".

Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила в том числе и ОБСЕ.

"Это развитие демонстрирует одну вещь - мосты возможно восстановить, политически и практически и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей", - сказал Гремингер.

Генсек выразил надежду, что саммит "нормандской четверки" на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.

"Теперь нам нужны крупные политические шаги для восстановления мостов между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - заявил он.

Напомним, что в случае провала переговоров в "нормандском формате" украинская власть рассматривает проект строительства стены вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

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