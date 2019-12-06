От -11 до +9: синоптики дали контрастный прогноз погоды в Украине

В пятницу, 6 декабря, погода удивит украинцев своим контрастом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В последний день рабочей недели синоптики прогнозируют холод на Западе и тепло на Юге страны. В западных областях температура воздуха ночью упадет до -11 градусов за Цельсием. Днем там обещают +4...+6 градусов.

В южных регионах ночью столбики термометров покажут не ниже -2 градусов. А в дневное время суток будет +7...+9 градусов.

На остальной территории Украины днем температура будет +2...+6 градусов, а ночью - 1-4 ниже нуля.

Осадков 6 декабря не предвидится. Ветер южно-западный 5-10 м/с.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не будет существенных морозов.