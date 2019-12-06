В Кременчуге прощаются с ветераном войны на Донбассе: фото и видео

В пятницу, 6 декабря, в Кременчуге прощаются с ветераном войны на Донбассе старшим лейтенантом Черкасовым Андреем Вячеславовичем.
Фото и видео корреспондента "Апострофа" Дмитрия Малышко.
Прощание с бойцом прошло в Свято-Николаевском соборе города. Потом траурная процессия отправилась на Свиштовское кладбище.
Черкасов скончался после метаболического криза 3 декабря на 53 году жизни. Он был призван по мобилизации на военную службу Кременчугским объединенным городским военным комиссариатом 24 марта 2015 года.
В 2016 году Андрей принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения и защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в районах проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, Черкасов воевал под Авдеевкой и Станицей Луганской.
Болезнь атаковала бойца уже на родной земле, в родном городе. Соболезнования родным и близким.
Как сообщал "Апостроф", 3 декабря в Киеве простились с 37-летним Денисом Волочаевым, подполковником, бойцом спецподразделения "Альфа" СБУ, погибшим 1 декабря на Донбассе.