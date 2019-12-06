В метро Киева ограничат вход для некоторых станций: в чем причина

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве ограничат работу нескольких станций метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Так, вечером в воскресенье сотрудники метрополитена планируют ограничить доступ пассажиров на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Причиной такого решения стало проведение футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

Ограничение, согласно заявлению пресс-службы перевозчика, применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Уточняется, что такое решение было принято, чтобы обеспечить надлежащую перевозку болельщиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее на станции метро в центре Киева "Арсенальная", где регулярно выстраиваются огромные очереди пассажиров, сломался эскалатор. В сети было опубликовано видео, как пассажиры пешком идут по эскалатору вверх к выходу из станции.