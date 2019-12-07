Скандал с перевозкой детей в автокреслах: что происходит в украинских службах такси

Из-за закона, который устанавливает ответственность водителей за перевозку детей в автомобилях без автокресел, украинские службы такси не рекомендуют водителям перевозить детей.

Об этом рассказали "Апострофу" пассажиры и администраторы служб такси.

Жительница пригорода Киева Юлия пожаловалась на трудности с поездкой в такси с больным ребенком в больницу. "Ребенку 2,5 года. Вызвали через приложение такси. Приехал водитель, посмотрел, что я с ребенком, а автокресла нет, развернулся и уехал. Начала вызывать другие службы, где есть свое автокресло. У кого-то вообще не предусмотрена такая опция, но в одной службе нашлось кресло. Правда, ждать машины пришлось минут 30, ну и за кресло пришлось доплатить сверху 70 гривен к заказу", - рассказала она.

Такие конфликтные ситуации возникают по всей стране десятками каждый день, о чем свидетельствуют опубликованные в сети даже видео.

Дело в том, что большинство популярных операторов - Bolt, Uber, "Уклон" - по сути не являются классическими лицензированными службами такси. Поэтому водители этих служб могут поступать на свое усмотрение и не брать пассажиров с детьми без автокресла.

Кроме того, операторы открыто признаются, что не рекомендуют водителям перевозить детей без автокресел.

"Мы всегда рекомендуем нашим водителям не выполнять поездки, если среди пассажиров есть дети до 12 лет или дети, рост которых меньше 145 см (даже в сопровождении взрослых) в случае, если авто водителя не оборудовано средствами пассивной безопасности (детским креслом для перевозки детей. Мы также просим водителей устанавливать детское кресло, если оно есть в наличии у пассажиров. На данный момент нет возможности заблаговременно заказать автомобиль с детским креслом", - рассказали в службе поддержки сервиса Bolt. –

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом