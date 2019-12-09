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Нормандская встреча в доме любовницы короля: что известно про Елисейский дворец и как рассадят участников

понедельник, 09 декабря 2019, 18:30
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Встреча в "нормандском формате" состоится в понедельник, 9 декабря, в Елисейском дворце, который король Людовик XV купил для своей любовницы госпожи де Помпадур.

Об этом сообщает УНН.

Президенты Франции Эммануэль Макрон, России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский и канцлер Ангела Меркель будут разговаривать за круглым столом, позади них будут находиться члены делегаций.

Фото: УНН

В комнате установлены флаги каждой из стран-участниц формата.

Также стало известно, как разместится “нормандская четверка”: место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа — Макрон.

Фото: УНН

Встреча "нормандской четверки" будет проходить в одном из красивейших архитектурных сооружений Франции с богатой историей - Елисейском дворце.

Фото: РБК-Украина

Елисейский дворец сейчас является официальной резиденцией президентов Франции, но строили его не для этой цели. Здание было возведено в архитектором Арман-Клодом Молле в 1718-1722 в стиле Регентства.

Когда граф умер, правящий тогда король Людовик XV купил его для своей любовницы госпожи де Помпадур. Фаворитка, которой король не отказывал в деньгах, достроила здание, увеличив его площадь.

Фото: wikipedia.org

Для нужд правительства здание впервые стали использовать при Наполеоне I. А когда племянник Наполеона провозгласил себя Наполеоном III, он распорядился перестроить его. Так здание выглядит и по сей день.

Все президенты Франции встречают почетных гостей именно в этом дворце с почетным караулом Республиканской гвардии.

Фото: wikipedia.org

Хотя снаружи дворец довольно скромный, поскольку выполнен в сдержанном стиле Регенства, изнутри он сияет роскошью.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт предупредил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже будет пытаться подыграть президенту Украины Владимиру Зеленскому и так создаст опасную иллюзию компромисса.

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