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Украли деньги у детдома: топ-чиновников Луганской ОГА поймали на хищениях на миллионы, фото

понедельник, 09 декабря 2019, 16:39
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Должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании разоблачили в присвоении миллионов гривен, выделенных на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 миллионами гривен бюджетных средств. Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили", - сказано в сообщении.

Как установили оперативники спецслужбы, часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил к временно оккупированного Луганска. Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" так называемой ЛНР.

Во время обысков в офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъято бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганщины и более 2,6 миллиона гривен наличными.

Продолжается досудебное расследование. Проверяются информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ в соцсетях призывал к совершению террористических актов в День Достоинства и Свободы.

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