В одесскую мэрию снова нагрянули с обысками: опубликовано видео

В понедельник, 9 декабря, сотрудники СБУ и прокуратуры повторно посетили муниципальные департаменты финансов и коммунальной собственности, а также архив Одесского городского совета.

Об этом сообщает "Думская".

"В прошлый раз, 22 ноября, следствие не смогло получить всех необходимых документов, поэтому возникла необходимость в новых обысках", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ расследует факт завладения средствами городского бюджета. Речь идет о погашении за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому КП "Теплоснабжение г. Одессы" в коммерческом банке "Надра". Долг в размере почти 200 млн грн выкупила у обанкротившегося финансового учреждения компания "Юг-Капитал", заплатившая за него 84 млн. Это же могла сделать и мэрия Одессы, но городские власти предпочли перечислить бизнесменам 194,5 миллиона.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по части 5 ст. 191 УК Украины — "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Ранее, "Апостроф" сообщал, что обыски в здании Одесского городского совета проводились в рамках трех уголовных производств, связанных с хищением денег чиновниками городского совета, коррупцией в Администрации морских портов и вымогательством денег и земли в курортном поселке Затока.