RU  UA  EN

понедельник, 9 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

16:58
В сети показали видео "царского" кортежа Путина в Париже
16:50
Под Одессой поставили трогательный памятник убитой 11-летней девочке: фото
16:39
Украли деньги у детдома: топ-чиновников Луганской ОГА поймали на хищениях на миллионы, фото
16:39
Украинский коллекционер отдал чемодан денег за разноцветных мишек: фото
16:33
"Преступник" в команде Зеленского: в сети указали на интересный момент в переговорах с Путиным
16:30
Как в Киеве готовятся к Новому году: эксклюзивные фото
16:03
На Донбассе загадочно погиб боевик ДНР, пойманный с арсеналом оружия: фото
16:02
Названы номинанты на премию Золотой глобус-2020: украинский фильм остался за бортом
15:59
Суд принял важное решение по судьбе проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
15:58
ONUKA выпустила новый мистический клип с экологичным посылом
15:47
Притворялась бабушкой: в Запорожье разоблачили наглую мошенницу-"актрису", видео
15:24
Мужчина украсил дом к Рождеству, но соседи обвинили его в безвкусице - он ответил троллингом покрасивее
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Юрьев день: что нельзя делать 9 декабря

понедельник, 09 декабря 2019, 08:56
переглянути новину українською
Фото: Победа

9 декабря по православному календарю верующие чтят память святого Георгия Победоносца.

В народе праздник называется Юрьев день.

Считается, что Георгий является христианским святым, мучеником и воином. Согласно истории, он пострадал за веру в 303-304 годах в период Великого гонения на христиан при правлении императора Диоклетиана. Георгия мучили на протяжении восьми дней, а затем обезглавили.

Наиболее известным сказанием о чудесах святого является "Чудо о змее". По преданию, дракон опустошал землю одного языческого царя в Берите, сейчас это место называется Бейрут.

Когда пришлось отдать на растерзание чудовищу дочь царя, появился Георгий на коне, который ранил змея копьем. Благодаря подвигу святого множество местных жителей обратились в христианство.

Юрьев день: что нельзя делать

  • В этот день нельзя работать. Верили, что всем, кто не уважает святого, он принесет беду;
  • В день памяти нельзя иметь долги (до 9 декабря необходимо раздать их, расплатится по счетам).

Ранее "Апостроф" публиковал гороскоп на 9 декабря.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: