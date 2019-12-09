Юрьев день: что нельзя делать 9 декабря

9 декабря по православному календарю верующие чтят память святого Георгия Победоносца.

В народе праздник называется Юрьев день.

Считается, что Георгий является христианским святым, мучеником и воином. Согласно истории, он пострадал за веру в 303-304 годах в период Великого гонения на христиан при правлении императора Диоклетиана. Георгия мучили на протяжении восьми дней, а затем обезглавили.

Наиболее известным сказанием о чудесах святого является "Чудо о змее". По преданию, дракон опустошал землю одного языческого царя в Берите, сейчас это место называется Бейрут.

Когда пришлось отдать на растерзание чудовищу дочь царя, появился Георгий на коне, который ранил змея копьем. Благодаря подвигу святого множество местных жителей обратились в христианство.

Юрьев день: что нельзя делать

В этот день нельзя работать. Верили, что всем, кто не уважает святого, он принесет беду;

В день памяти нельзя иметь долги (до 9 декабря необходимо раздать их, расплатится по счетам).

Ранее "Апостроф" публиковал гороскоп на 9 декабря.