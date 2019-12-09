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Задолго до аварии на ЧАЭС: появились резонансные данные о первом ядерном взрыве в Украине

понедельник, 09 декабря 2019, 02:10
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Оказывается, первый ядерный взрыв в Украине произошел задолго до Чернобыльской катастрофы – 47 лет назад под Харьковом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Там взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар на газовой скважине. Операцию готовили в Москве под надзором КГБ в условиях чрезвычайной секретности.

Отмечается, что ядерный взрыв произошел в 500 метрах от домов в селе Первомайское, но никто о нем не знал.

"Пошла такая коричневая смесь, а потом оно так завертелось клубком, - вспоминают очевидцы, а местная фельдшерка рассказывает о последствиях ЧП. - Раковая болезнь была. Вот один, вот Митрофанович с женщиной лежит – оба раковые тоже. Это пик, пожалуй, 83-й год был".

Газовики приехали в деревню в 1970-м, разведали мощное месторождение, уже через год 17 скважин набурили, но спешили, ошибались. В результате аварии разорвало трубу, мощным потоком убило бурильщика, возник неконтролируемый газовый фонтан. Его зажгли, чтобы предотвратить взрыв. Впоследствии факел достиг нескольких десятков метров высотой, гасить его решили подземным ядерным взрывом.

"Тряхнуло очень. Начальство было и из Киева, может, и из Москвы. Вертолеты стояли, "Волги". И начали – они в курсе дела были, что это был за хлопок – и начали разбегаться. А нам никто ничего не говорит", - вспоминает очевидец Николай Таран.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Северодвинске (РФ) пострадавший после взрыва на военном объекте пациент получил дозу радиации, которая в тысячу раз превышает смертельную.

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