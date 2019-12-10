Аваков сделал важное заявление насчет контроля над границей на Донбассе: видео

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время Нормандского саммита заявил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей.

Об этом сообщает Hromadske в Twitter.

"Компромисс по границе может быть. Мы не за месяц до выборов "возьмем" границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем ежедневно уменьшать, уменьшать, и за день до выборов раз - и вся граница у нас под контролем. Чем не компромисс?", - сказал Аваков.

Как отмечается, также в ОРДЛО зайдет украинская полиция, когда их оставят незаконные вооруженные формирования. Она будет патрулировать с "представителями территориальных общин".

На вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков повторил: "Я же вам сказал - территориальных общин".

"Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", - добавил Аваков.

Глава МВД Аваков рассказал о планах по работе полиции на территориях Донбасса, должны освободить от боевиков pic.twitter.com/XnUpPKNxK4 - hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019

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