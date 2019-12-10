Можно снять блокбастер: в сети едко высмеяли фейк боевиков ДНР о задержании "агента СБУ", фото

Боевики на Донбассе сообщили о задержании "агента СБУ", которого волонтеры в Украине обвиняют в участии в российских оккупационных войсках на протяжении нескольких лет.

Об этом рассказал у себя в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Так, по информации сайта "Миротворец", названный "украинским агентом" Дмитрий Праваторов участвовал в военных действиях против Украины с 2014 по 2016 год. В 2016 году его объявила в розыск группировка под названием "МВД ДНР", в 2018 году боевика задержали на линии соприкосновения. В 2019 году Праваторову было объявлено "официальное обвинения" – якобы он с помощью супруги одного из членов формирования "народная милиции ДНР" собирал данные об оккупационных войсках и передавал их СБУ.

"По такому сценарию, наверное, надо блокбастер снять", - заметил офицер ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе погиб боевик группировки ДНР Александр Дулатов 1991 года рождения, в сети подозревают, что его ликвидировали "свои" после задержания.