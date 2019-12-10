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Сенцов стал солдатом запаса: подробности и фото

вторник, 10 декабря 2019, 17:36
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Украинский режиссер, бывший политзаключенный Российской Федерации Олег Сенцов посетил военкомат в Киеве и стал на воинский учет.

Об этом Сенцов сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Так как я сейчас почти киевлянин, то пошел и стал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что..." - написал бывший узник Кремля.

Режиссер был поражен ужасным внешним видом помещения, в котором работают сотрудники военкомата и сравнил ситуацию в учреждении с общеукраинской.

"Военкоматы конечно поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить не в состоянии", - написал Сенцов.

Как сообщал "Апостроф", режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил почетное гражданство Парижа.

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