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Ученые расшифровали речь орангутангов: о чем они говорят

среда, 11 декабря 2019, 01:15
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У диких орангутангов есть язык со сложными вокальными сигналами и жестами.

Об этом сообщает Phys.org.

Группа ученых из Университета Экзетера более двух лет наблюдала за органутанами на острове Борнео, записывая на видео их общение. Они определили 11 голосовых сигналов (смесь писка и шума при выдохе) и 21 физический жест (выпячивание нижней губы или других частей тело, сотрясение предметов и т.д.).

По словам ученых, обезьяны использовали звуки и жесты, чтобы сказать такие фразы: "дай какой-то предмет", "залазь на меня", "слазь с меня", "перелезь", "подвинься", "прекрати", "давай играть не так интенсивно", "давай продолжим играть".

На данный момент изучены еще не все видеозаписи: нерасшифрованными остаются 858 голосовых сигналов и 441 жест.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России на Чукотке неизвестные нанесли надпись "Т-34" на туловище белого медведя.

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