Вот это "прорыв": сеть взбудоражили фото странного ремонта дороги в Киеве

В сети появились фото нового "технологичного" ремонта дороги в Киеве, по словам пользователей сети в столице таких работ не видели давно.

Фотографии результатов ремонта появились на странице "Типичный Киев" в Facebook.

Так, на снимках видно, как ямы на дороге просто засыпали асфальтным покрытием. Заметно, что таким образом залатали минимум семь ям в дорожном покрытии. При этом основное дорожное полотно работники оставили без изменений и на нем заметны трещины. Таким образом, такого рода ремонт является крайне неэффективным, поскольку через время придется также латать уже новые дыры.

В комментариях пользователи сети посмеялись над ситуацией, но при этом нашлись и те, которые призвали порадоваться, что хоть какие-то работы проводятся.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Укравтодоре" заявили, что в 2020 году планируют отказаться от ямочного ремонта дорог и использовать новейшие технологии.