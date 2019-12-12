Каждый день смотрят в глаза врага: Зеленский мощно поздравил военных с днем Сухопутных войск

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с праздником в День Сухопутных войск Украины, 12 декабря.

Свои поздравления он разместил на странице в Facebook.

Он отметил, что военнослужащие Сухопутных войск до сих пор выполняют задания на линии разграничения на Донбассе и в ряду других защитников Украины сдерживают агрессию России.

"Поздравляю воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником! Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом "нуле" и демонстрируя постоянную готовность к сложной работе. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокий боевую выучку и непобедимый характер. Уверен, что ваш лозунг "За Украину! За ее свободу!" высечен в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух", - написал глава государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими Операции Объединенных сил в Донецкой области вручил им награды, боевой флаг, а также присвоил почетные наименования воинским частям и воинские звания.