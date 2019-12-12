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Под Днепром водителя маршрутки поймали на опасном развлечении за рулем: фото

четверг, 12 декабря 2019, 04:15
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Во вторник, 10 декабря, в Кривом Роге один из пассажиров маршрутки заметил, что водитель во время езды смотрит фильм на своем смартфоне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Первый городской".

Бдительный пассажир сделал снимки нарушения и опубликовал их в социальных сетях.

"На горячем" поймали водителя маршрутки №286. Как можно увидеть на фотографиях, он положил телефон на панель рядом с рулем. На смартфоне во время езды шел какой-то фильм, что сильно возмутило очевидца.

Как ранее сообщал "Апостроф", в центре Сум произошла трагедия: женщина выпала из маршрутки на проезжую часть и, не приходя в сознание, умерла в больнице. Свидетели утверждают, что дверь открылась во время движения.

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