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"Право на владу" с Зеленским: онлайн трансляция

четверг, 12 декабря 2019, 21:40
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Президент Владимир Зеленский 12 декабря примет участие в политическом ток-шоу "Право на владу".

Известно, что президент расскажет про итоги саммита в Париже, на котором лидерами Украины, Германии, Франциии и России были достигнуты ряд договоренносте по войне на Донбассе.

Начало - в 22:30.

Пояснения Зеленского для широкой публики необходимы, так как остались вопросы к власти относительно того, о чем реально договорились стороны и какие последствия ждут Украину в результате "нормандской встречи".

Перед поездкой на переговоры в Париж Зеленский пришел в студию Савика Шустера.

Читайте на "Апострофе" материал - Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже.

Как сообщал "Апостроф", до следующей встречи "нормандской четверки", которая запланирована на март 2020 года, Украина разработает план изменений в Минских соглашениях.

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