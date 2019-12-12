Жертв страшного пожара в Одессе можно было спасти: всплыли данные о смертельной "ловушке"

Во время масштабного пожара в колледже экономики в Одессе жертв можно было избежать, если бы резервный выход не был замурован кирпичом.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе в ходе своего доклада на комитете в парламенте.

Согласно предварительным выводам следствия, пожар около 10 утра начался в кабинете заведующей отделения экономики и предприятия колледжа.

Чиновник полиции отметил, что она могла оставить без присмотра тепловентилятор. По камерам внешнего наблюдения в это время заметно задымление. Уже через несколько минут огонь охватил третий этаж и быстро распространился по всему зданию. Ученики и преподаватели ринулись к единственному выходу из здания, хотя резервный был, но ранее руководство колледжа распорядилось его замуровать кирпичом.

В полиции в данный момент проводят экспертизы на месте происшествия, всего их запланировано около 40. Также выясняются обстоятельства, которые помешали срочной эвакуации из здания.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря из-под завалов колледжа экономики в Одессе, где произошел масштабный пожар, достали тела всех лиц, которые считались пропавшими.