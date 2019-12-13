Как выглядели предки славян: опубликованы портреты скифов

В сети появились воссозданные учеными изображения представителей скифских племен, пришедших на территорию Украины в VIII-VI веках до н. э.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Clutch".

Среди воссозданных учеными мужских и женских портретов скифов, которых считают предками славян, - изображение царя Скилура.

Известно, что скифы были торговцами и завоевателями, которые пришли в Северное Причерноморье и вытеснили живший там тогда народ киммерийцев. У скифских племен было классовое устройство, которое усиливалось по мере развития торговли.

Скифы оставили после себя множество исторических реликвий. Среди артефактов, которые упоминаются в контексте их культурного достояния, - женские украшения пектораль и гривна, которая дала название нынешней валюте Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Воронежской области (Россия) обнаружили захоронение скифской амазонки в уборе из драгоценных металлов, датируемое второй половиной IV века до н. э.