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Во время обыска у главного фигуранта дела Шеремета обнаружили неожиданную находку: фото

пятница, 13 декабря 2019, 00:00
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Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета певец Андрей Антоненко подозревал об обысках полиции и заранее попросил своего родственника вынести из квартиры взрывное устройство.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на слова министра МВД Арсена Авакова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненка вынес что-то зеленое, спрятанное в шкафу в Антоненка. Сам Антоненко написал брату своей жены: " Срочно иди в квартиру и забери эту зеленую штуку ". И брат его жены забирает эту зеленую штуку. Мы отследили, кто этот человек, мы отследили, куда он ее вынес. Поэтому срочно были проведены два неотложных обыска у двух волонтеров, с которыми имели коммуникацию, и третий обыск, который мы провели. Там мы нашли этот предмет. Это мина МОН-50. Удивительно, когда музыкант держит у себя дома мину, которой можно убить много людей ", - сказал Аваков.

Именно элементы мины МОН-50 нашли на месте гибели журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года. Взрывчатку ему подложили под автомобиль.

Следствие установило, что шурина Антоненка зовут Сергей.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что полиция пока не вышла на заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета и просит в этом помощи у СБУ.

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