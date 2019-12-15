Новый символ Евпатории: в сети появились фото и видео "процветания" в Крыму

Известный молокозавод в оккупированной Евпатории, в Крыму, был закрыт после 2014 года: сейчас его состояние оставляет желать лучшего.

Соответствующее видео опубликовал на Youtube блогер Василий Самойлов.

Как можно увидеть на кадрах, снятых внутри помещений завода, за годы оккупации его территория совершенно опустела. Стоит отметить, что заброшенный завод находится практически в центре города.

"Помимо богатой истории, Евпаторийский молокозавод был одним из лучших не только в Крыму, но и за его пределами. Однако, как это случилось с многими крымскими предприятиями, в 2014 году молокозавод был закрыт, и естественно разворован. Сейчас заброшенный молокозавод можно даже назвать одним из символов Евпатории, ведь эта заброшка находится почти в центре города", – говорится в подписи к видео.

Другие пользователи активно комментируют видео.

"Оккупированная Евпатория. Процветание в гавани. Раньше здесь производили вкусные молочные продукты, но завод был закрыт. Теперь благодаря рашистским "освободителям" на полках супермаркетов есть масло и сыр из пальмового масла, намного вкуснее, полезнее и питательнее", – пишет пользователь под ником "Крымская жужелица" в Twitter.

Окупована Євпаторія. Процвітання в гавані. Раніше тут виробляли смачні молочні продукти, але завод було закрито. Тепер завдяки рашистським «визволителям» на полицях супермаркетів є масло i сир з пальмової олії, набагато смачніші, корисніші і більш поживні.https://t.co/PzWf5rIHpX pic.twitter.com/RbyLMNeRoD — Крымская Жужелица (@crimea2042) December 13, 2019

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму некоторые водоемы продолжают пересыхать, несмотря на то, что летний засушливый период давно прошел.