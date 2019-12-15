В Днепре обнаружили жуткую находку у роддома: фото

Возле роддома №1 в городе Днепр в воскресенье, 15 декабря, умер мужчина. Его труп обнаружила утром дежурная акушерка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Про страшную находку акушерка роддома сообщила в полицию. Вместе с полицейскими на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть.

Мужчина находился у теплотрассы, где он, вероятно, пытался согреться. К тому времени с момента его смерти прошло не менее двух часов. Следов крови вокруг не было, а в кармане куртки умершего нашли очки в цветной оправе и мягкую игрушку.

Личность погибшего, а также причины его смерти устанавливают.

Как сообщал "Апостроф", в Николаеве при загадочных обстоятельствах скончались два дальнобойщика.