RU  UA  EN

воскресенье, 15 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 декабря

18:12
Ничего не будет: экс-главарь ДНР устроил истерику из-за "победы" Киева в Париже, видео
17:40
Предел мечтаний: на свежем фото Путина заметили интересную деталь
17:09
В Одессе охранники ТРЦ зверски поиздевались над парнем: опубликовано видео
16:35
Новая техника и экипаж: World of Tanks готовит интересные сюрпризы для игроков, видео
16:34
Нельзя исключать "диверсий": Чубаров сделал тревожное заявление о пропагандистах Путина в Украине
16:09
Наступит "весна": синоптики обескуражили украинцев прогнозом на начало недели, карта
15:27
Вырубил с одного удара: в Киеве школьницы устроили пьяный дебош в ТРЦ
15:05
В Днепре обнаружили жуткую находку у роддома: фото
14:53
Под Киевом произошло серьезное ДТП: первые подробности и кадры с места
14:29
Бойцы ВСУ показали, как уничтожат технику врага: мощные фото с Донбасса
13:53
Суд в Германии принял жесткое решение по Онищенко: первые подробности
13:39
Тела обнаружили в авто: в Николаеве загадочно погибли дальнобойщики
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одессе охранники ТРЦ зверски поиздевались над парнем: опубликовано видео

воскресенье, 15 декабря 2019, 17:09
переглянути новину українською

В одном из торговых центров Одессы двое сотрудников охранной фирмы избили парня, якобы он дебоширил в магазинах.

Об этом сообщает Одесса INFO в Telegram.

Инцидент случился в ТЦ "Новый Привоз".

"Скрутили его на первом этаже,запшикали глаза балончиком и стали избивать ногами по всему телу,потом за ноги выволокли его и это продолжилось на улице, он просил у людей помощи,но все стояли и смотрели. Лица сотрудников охранной фирмы торгового центра были закрыты шарфами! И потом надели наручники и увели его в неизвестном направлении. Беспредел", - говорится в сообщении.

"Непонятно, почему таких отпускают...В ТЦ Новый Привоз невменяемый тип под чем-то ударил девочку в магазине "Конфискат". Парня скрутили и отправили в райотдел. Тот через пол часа вернулся разбираться и начал приставать к людям", - написала пользователь сети с ником "Елан Мистець".

Видео происшествия ЗДЕСЬ.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Нидерландахпредъявили обвинение в сексуальном насилии 67-летнему мужчине,который жил на ферме в селе Рёйнерволд и в течение девяти лет держал там взаперти своих шестерых детей.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Боится "нацистов": что оккупанты Донбасса думают о "нормандских" договорен­ностях Зеленского

"Распятые мальчики" никуда не денутся: в чем опасность визитов российских журналистов в Украину

Эта зима поломалась: синоптики дали мрачный прогноз на ближайшие дни

"Гарпун" и "Пингвин": какими заморскими ракетами Украина встретит российский флот

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: