В Одессе охранники ТРЦ зверски поиздевались над парнем: опубликовано видео

В одном из торговых центров Одессы двое сотрудников охранной фирмы избили парня, якобы он дебоширил в магазинах.

Об этом сообщает Одесса INFO в Telegram.

Инцидент случился в ТЦ "Новый Привоз".

"Скрутили его на первом этаже,запшикали глаза балончиком и стали избивать ногами по всему телу,потом за ноги выволокли его и это продолжилось на улице, он просил у людей помощи,но все стояли и смотрели. Лица сотрудников охранной фирмы торгового центра были закрыты шарфами! И потом надели наручники и увели его в неизвестном направлении. Беспредел", - говорится в сообщении.

"Непонятно, почему таких отпускают...В ТЦ Новый Привоз невменяемый тип под чем-то ударил девочку в магазине "Конфискат". Парня скрутили и отправили в райотдел. Тот через пол часа вернулся разбираться и начал приставать к людям", - написала пользователь сети с ником "Елан Мистець".

Видео происшествия ЗДЕСЬ.

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