В США провели впечатляющие испытания ракеты-"убийцы": подробности

В американском штате Нью-Мексико провели масштабные испытания ракеты системы "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM).

Как рассказал журналистам американский генерал Джон Рафферти, ракета поступит на вооружение в 2023 году.

По словам генерала, она должна будет значительно усилить армию США.

Он также отметил, что данный тип ракет сможет преодолеть российскую противовоздушную оборону на европейском направлении, которая представлена ракетными комплексами С-400.

По уточненным данным, ракеты PrSM будут иметь дальность поражения по меньшей мере 500 км.

Напомним, что пилотируемый космический корабль "Орел" российского производства не сможет отправиться на Луну из-за того, что оказался на две тонны тяжелее нормы.