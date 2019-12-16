День Иоанна Молчальника: что нельзя делать 16 декабря

16 декабря православные верующие чтут память преподобного Иоанна Молчальника.

Согласно преданиям, он был из богатой семьи, но в 18 лет остался сиротой. Долгое время служил в Лавре Саввы Освященного, был епископом в одной из армянских церквей.

Святой исцелял больных силой своей молитвы. Тайные мысли людей были для него явными. В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания и поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами. Последние годы своей жизни провел в пещере.

День Иоанна Молчальника советуют провести в тишине, нельзя кричать и петь. Запрещено ссориться, ведь конфликты, начатые в этот день, могут длиться весь год. Нельзя рассказывать о себе, хвастаться, чтобы избежать слухов, давать обещаний.

Как сообщал "Апостроф", на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.