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Пытаются запугать: адвокат фигурантки дела Шеремета сделал резонансное заявление

понедельник, 16 декабря 2019, 16:55
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Свидетелям защиты медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, угрожают.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение адвоката Виталия Коломийца в Facebook.

"По Яне Дугарь, друзья не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вреда делу. Уже достаточно доказательств ее невиновности. Нам надо это подробно и правильно задокументировать . Есть общие друзья, которые имеют контакты с адвокатами, помогайте через них ", - написал адвокат.

Добавил, что его подзащитная выпустят из СИЗО только через месяц, как и постановил суд. Исключение возможно, если подать ходатайство об изменении меры пресечения или апелляцию.

"Апостроф" уже писал о том, что после громких задержаний по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета глава МВД Арсен Аваков показал фото женщины, которая привела в действие бомбу в машине.

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