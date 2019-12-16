Зимой сажать не принято? Зеленский засветился на концерте "Квартала" и получил намек, видео

Президенту Украины Владимиру Зеленского, который пришел на концерт "95 квартала", намекнули про отсутствие посадок чиновников в тюрьму.

Видео с концерта опубликовали в интернете.

Гарант пришел на концерт с билетом, который показал зрителям со сцены. Потом специально для него артисты и бывшие коллеги спели песню в которой прозвучал намек. Они пропели: "А что, у вас сажать зимой не принято?".

"Кварталовцы" отметили, что весна давно прошла, а никто из чиновников еще не оказался в тюрьме. Так они намекнули на невыполненное обещание Зеленского, который еще во время баллотирования в президенты сказал, что все виновные в коррупции и криминале будут в тюрьме.

Как сообщал "Апостроф", менеджеры известных в Украине концертных агенств озвучили расценки на новогодние выступления артистов студии "95 квартал".