21-й век на дворе: сети ужаснули фото "кареты" для перевозки детей под Ровно

В Ровенской области маленькие жители села Вербень добираются в детский садик на самодельной крытой повозке, запряженной лошадьми. В соцсетях возмущаются отсутствием более удобного для детей транспорта.

Фотографиями необычной "кареты" поделились на странице "Освіторія" в соцсети Facebook.

"Дети из села Вербень в Ровенской ездят в садик в... самодельной деревянной карете (!). Запряженной лошадьми. В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад", - подписаны опубликованные снимки.

Фотографии вызвали у комментаторов бурю возмущения.

"Массовое, непродуманное закрытие сельских школ - приводит именно к такому!", "Вот вам 21 века и оптимизация сети!" - пишут в соцсети.

Как сообщал Апостроф, ранее в сети выразили возмущение состоянием школьного автобуса в Ивано-Франковской области, который перевозит детей в Карпатах в морозы до -25 градусов.