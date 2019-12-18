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21-й век на дворе: сети ужаснули фото "кареты" для перевозки детей под Ровно

среда, 18 декабря 2019, 02:27
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В Ровенской области маленькие жители села Вербень добираются в детский садик на самодельной крытой повозке, запряженной лошадьми. В соцсетях возмущаются отсутствием более удобного для детей транспорта.

Фотографиями необычной "кареты" поделились на странице "Освіторія" в соцсети Facebook.

"Дети из села Вербень в Ровенской ездят в садик в... самодельной деревянной карете (!). Запряженной лошадьми. В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад", - подписаны опубликованные снимки.

Фотографии вызвали у комментаторов бурю возмущения.

"Массовое, непродуманное закрытие сельских школ - приводит именно к такому!", "Вот вам 21 века и оптимизация сети!" - пишут в соцсети.

Как сообщал Апостроф, ранее в сети выразили возмущение состоянием школьного автобуса в Ивано-Франковской области, который перевозит детей в Карпатах в морозы до -25 градусов.

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