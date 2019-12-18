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Арест Антоненко по делу Шеремета: полиция обнародовала новые аудио и видео

среда, 18 декабря 2019, 20:33
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Боеприпас МОН-50, который правоохранители 13 декабря во время обыска изъяли в квартире Андрея Антоненка (подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета - ред.), отправили на экспертизу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение Национальной полиции.

Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, он забрал вещь из квартиры.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

Сейчас специалисты проводят молекулярную экспертизу.

Как сообщал "Апостроф" раньше, ветеран АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что непричастен к нему и имеет веские доказательства своей невиновности.

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