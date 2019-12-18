Опасный план Кремля: главари ЛНР выдвинули наглые претензии о "границах"

Фейковый "Народный Совет ЛНР" 18 декабря на заседании установил границы непризнанной республики в пределах Луганской области.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение в Telegram-канале AllГолобуцький.

Так называемым "законом" предусматривается, что государственная граница до согласования с сопредельными государствами и закрепление в международных договорах с ними устанавливается ЛНР в одностороннем порядке, подтверждается прохождения государственной границы с Российской Федерацией, ДНР и с Украиной.

"Кремль форсирует даже такую игрушечную институционализацию своих марионеточных режимов на оккупированной украинской территории. Готовится фундамент под лоббированые Путиным "двусторонние договоренности Украины и ЛДНР": ведь оккупированные территории теперь старательно украшают под "почти настоящие государства, с законом, границами, паспортами, выборами, властью и межгосударственными соглашениями ", - говорится в заметке.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что пророссийские боевики ЛДНР выслали своих делегатов в Минск, где те встретились с представителями ПАСЕ и европейскими политиками.