Украинцы массово покидают страну: обнародованы грустные цифры, инфографика

Согласно статистике, с 2010 года Украину покинули 4 миллиона граждан.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.
По его словам, миграция носит ярко выраженный циклический характер. С каждым годом она растет. Является исключением лишь 2014 год.
"Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - написал Дубилет.
Он отметил, что безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции.
"Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - подчеркнул бизнесмен.
Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров и Государственная служба статистики запланировали на 2020 год проведение переписи населения, но на проведение нужна сумма до 4 млрд гривен.