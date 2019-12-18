Украинцы массово покидают страну: обнародованы грустные цифры, инфографика

Согласно статистике, с 2010 года Украину покинули 4 миллиона граждан.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

По его словам, миграция носит ярко выраженный циклический характер. С каждым годом она растет. Является исключением лишь 2014 год.

"Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - написал Дубилет.

Он отметил, что безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции.

"Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - подчеркнул бизнесмен.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров и Государственная служба статистики запланировали на 2020 год проведение переписи населения, но на проведение нужна сумма до 4 млрд гривен.