Под стены Рады снова стягиваются протестующие: первые подробности и фото

Утром 19 декабря под стены Верховной Рады снова стали приходить митингующие.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева и Telegram канал Klymenko Time.

Пока протестующих немного. Но среди них сегодня появились шахтеры, которых не было в предыдущие два дня. Безопасность митингующих и других граждан охраняют полиция, военные Нацгвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи и взрывотехники.

Накануне в социальных сетях распространилась информация о том, что на 19 декабря запланированы массовые акции протеста.

Как сообщал "Апостроф" ранее, меткой фотожабой высмеяли украинцы агрессивных митингующих под Верховной Радой, спровоцировавших беспорядки.