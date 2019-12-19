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Под стены Рады снова стягиваются протестующие: первые подробности и фото

четверг, 19 декабря 2019, 10:21
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Утром 19 декабря под стены Верховной Рады снова стали приходить митингующие.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева и Telegram канал Klymenko Time.

Пока протестующих немного. Но среди них сегодня появились шахтеры, которых не было в предыдущие два дня. Безопасность митингующих и других граждан охраняют полиция, военные Нацгвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи и взрывотехники.

Накануне в социальных сетях распространилась информация о том, что на 19 декабря запланированы массовые акции протеста.

Как сообщал "Апостроф" ранее, меткой фотожабой высмеяли украинцы агрессивных митингующих под Верховной Радой, спровоцировавших беспорядки.

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