С кем праздновал Луценко свое 55-летие: появилось видео и новые подробности

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отпраздновал свое 55-летие, куда пригласил своих коллег - других чиновников.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

На дне рождении Луценко среди гостей заметили заместителя руководителя Госбюро расследований Ольгу Варченко. Ее журналисты увидели около ресторана, где проходило празднование.

"Это можно считать конфликтом интересов, поскольку Луценко фигурирует в уголовном производстве злоупотребления служебным положением. Расследует это дело ГБР", - говорится в сообщении.

Напомним, поздравить Юрия Луценка прибыли экс-президент Украины Петр Порошенко, мэр столицы Виталий Кличко, бизнесмен Игорь Суркис, бывший начальник Управления госохраны Валерий Гелетей, прокурор Роман Говда, бывший руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления за соблюдением законов при исполнении судебных решений в уголовных производствах ГПУ Вячеслав Свирець, экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" и политтехнолог Порошенко Игорь Гринев.

Как сообщал "Апостроф", депутаты от партии "Слуга народа" не будут тратить на новогодний корпоратив миллион гривен от спонсоров, а заплатят за вечеринку сами.