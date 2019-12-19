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В Украине немного похолодает: прогноз погоды на 19 декабря

четверг, 19 декабря 2019, 06:20
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Похолодание Украина Фото: Скриншот

В четверг, 19 декабря, в Украине будет умеренно теплая погода, при этом температура немного снизится.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Традиционно для ранней зимы 2019 года в Украине самыми теплыми станут западные области – во Львове и Черновцах, например, температура будет зафиксирована на уровне 10-12 градусов.

В то же время самыми холодными будут Сумы, Чернигов, Харьков и Полтава – в этих областях ожидается от 4 до 7 градусов тепла.

На юге тем временем до 9 градусов тепла и 11 – в Крыму, на востоке – до 8 градусов.

Осадков на территории Украины 19 декабря не ожидается, будет облачно.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни по всей стране будет солнечная и относительно теплая для зимы погода. Осадки не прогнозируются ни в одной из областей Украины.

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