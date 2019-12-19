Вспомнили о России и царях: сеть взбудоражили фото школьного учебника в Украине

В сети опубликовали фото украинского учебника для младших школьников со странными заданиями.

Об этом сообщает пользователь сети Иван Пинчук в Facebook.

На страницах видны задание, которые связаны с Российской империей и российскими царями. Например, там указаны три варианта ответа на вопрос "Где изобрели бумагу" - в России, Китае или Англии.

"Учимся по-новому по новым учебникам новой украинской школы для 1 класса. А ощущение, как от моего учебника "Родное слово" в синей обложке и гимном СССР на первом развороте", - написал он и разместил фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", в социальных сетях активно обсуждают учебник по всемирной истории для учеников шестого класса.