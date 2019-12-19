RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

05:23
Звезда фильма "Один дома" создал реальную ловушку против грабителей: схема и принцип работы
04:10
Вспомнили о России и царях: сеть взбудоражили фото школьного учебника в Украине
01:15
Взрыв был невероятной силы: ученые сделали ошеломляющее открытие о Млечном пути
00:11
На куски буду резать: Кива ввязался в массовую потасовку в Раде, видео
00:10
В Киеве полиция поймала на горячем квартирных воров: фото и видео "героев"

18 декабря

23:59
Опасный план Кремля: главари ЛНР выдвинули наглые претензии о "границах"
23:58
Святой Николай на Донбассе: появилось яркое видео с передовой ВСУ
23:08
Как выглядит посадка самолета глазами пилота: в Украине сняли впечатляющее видео
22:39
Рада приняла революционный закон о ВУЗах: что нужно знать абитуриентам
22:10
Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета сделали важное заявление: фото
21:40
Фермер Ваня: в сети рассказали про главного героя фотожаб на стычки возле Рады
21:00
В Украину идут снегопады: народный синоптик назвал даты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вспомнили о России и царях: сеть взбудоражили фото школьного учебника в Украине

четверг, 19 декабря 2019, 04:10
переглянути новину українською

В сети опубликовали фото украинского учебника для младших школьников со странными заданиями.

Об этом сообщает пользователь сети Иван Пинчук в Facebook.

На страницах видны задание, которые связаны с Российской империей и российскими царями. Например, там указаны три варианта ответа на вопрос "Где изобрели бумагу" - в России, Китае или Англии.

"Учимся по-новому по новым учебникам новой украинской школы для 1 класса. А ощущение, как от моего учебника "Родное слово" в синей обложке и гимном СССР на первом развороте", - написал он и разместил фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", в социальных сетях активно обсуждают учебник по всемирной истории для учеников шестого класса.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Весна посреди зимы: как долго продлится теплая погода

Зеленский объявляет войну ворам в законе: почему грузинский метод не сработает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: