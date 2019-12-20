Морозы возвращаются: синоптики уточнили прогноз погоды на 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, в Украину вернутся морозы, в том числе и в Киев.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на большей части Украины температура воздуха будет колебаться в интервалах +3…+6, а ночью от -1…+1. Теплее всего будет во Львове, Луцке, Хмельницком. А холоднее всего на территории центральной Украины и на востоке.

При этом, в этот день осадков на территории Украины не предвидеться, местами даже выглянет солнце, правда по-зимнему холодное.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что середина первого месяца зимы выдалась достаточно теплой - с каждым днем температура воздуха растет, а снежных дней на горизонте пока не просматривается.

Также в декабре ожидаются сильные снегопады.