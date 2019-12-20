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Рада расширила список участников боевых действий: кто теперь сможет получить статус

пятница, 20 декабря 2019, 15:31
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Депутаты Верховной Рады проголосовали за изменение в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Поддержали проект о предоставлении статуса участника боевых действий морякам, захваченным в плен Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива 317 нардепов.

Теперь законом отнесены к участникам боевых действий члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, других лиц, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.

Законом распространено действие на правоотношения, возникшие с начала временной оккупации части территории Украины (20 февраля 2014 года), и предусмотрено, что порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий указанной категории лиц определяется Кабинетом министров.

В пояснительной записке сказано, что на сегодня определяется 20 категорий лиц, принадлежащих к участникам боевых действий.

Как сообщал "Апостроф", ряд пленных, которых Украина планировала передать боевикам ЛДНР в рамках обмена, попросили исключить их из списков.

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