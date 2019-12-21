В ожидании снегопадов: синоптики дали свежий прогноз на субботу

20 декабря в Украине воцарится бесснежная погода, лишь в западных областях днем ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщают синоптики "Укргидрометцентра".

На Западе Украины небольшие осадки: зонтики нужно будет прихватить жителям Львова и Ужгорода. Столбик термометра покажет -7 ...-2 градуса ночью и +3 ... +8 днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В центральной части Украины в течение суток осадков также не предвидится, будет солнечно. Столбик термометра ночью покажет +5 ... +1 градус, днем температура поднимется до +7 ... +10 градусов. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах без осадков. Температура воздуха -1 ...-3 градуса ночью и +3 ... +8 днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

На юге Украины без осадков, солнечно. Ртутный столбик покажет +2 ... +7 градуса ночью и +9 ... +13 градусов днем. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.

На севере ночью ожидают +1 ... +5 градуса ночью и +5 ... +9 днем. Осадков не предвидится. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В столице ночная температура составит +4 ... +6 градусов, днем столбик термометра покажет +7 ... +9 градусов. Ветер южный со скоростью 5-10 м\с. В течение суток без осадков, солнечно.

Как сообщал "Апостроф" ранее, декабрь будет аномально теплым, но в конце месяца страну накроют мощные снегопады. Первый мощный снег ожидают уже в это воскресенье.