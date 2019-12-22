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Украину накроют дожди: прогноз и карта погоды на воскресенье

воскресенье, 22 декабря 2019, 06:27
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22 декабря во всех регионах Украины ожидается дождливая и облачная погода, о чем говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В пресс-службе ведомства отмечают, что при этом по Украине будет тепло - до 14 градусов с отметкой плюс, что для декабря является крайне высокой температурой.

Ночью столбики термометров покажут от 3 до 9 градусов тепла, заморозков в воскресенье по Украине не ожидается.

В Киеве 22 декабря будет дождливая погода с самого утра. Ночью в столице Украины ожидается от 5 до 7 градусов тепла, а днем здесь синоптики прогнозируют от 8 до 10 градусов с отметкой плюс.

Как сообщал "Апостроф" ранее, декабрь будет аномально теплым, но в конце месяца страну накроют мощные снегопады. Первый мощный снег ожидают уже в это воскресенье.

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