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Метели и штормовой ветер: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

воскресенье, 22 декабря 2019, 13:03
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Фото: Фото из открытых источников

В понедельник, 23 декабря, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер, а местами даже снег, а с 27 декабря будет ощутимое похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"23-го декабря в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +7 +13 градусов. Однако на Западе температура снизится завтра до + 4 +8 градусов. В восточных областях также будет немного свежее, +5 +9 градусов", - написала она.

По ее словам, ветер юго-восточного направления будет достигать 15-22 м/с, ожидаются штормовые порывы.

"Очень внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, учитывая время и ненадежность биллбордов. Дожди пройдут почти повсеместно в Украине, кроме юго-восточной части. На Западе есть вероятность сильных дождей, в Карпатах - мокрый снег и метели. Уважаемые туристы! Не наносите лишних хлопот службам спасения и себе нервов", - добавила Диденко.

Что касается Киева, то в понедельник в столице будет влажно, с дождем и порывистым, до сильного, ветром. А вот температура воздуха будет колебаться в пределах +10 +12 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, ждать ли "зимней сказки" на Новый год.

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