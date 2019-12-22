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На границе с Польшей произошел транспортный коллапс: названа причина

воскресенье, 22 декабря 2019, 22:55
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На границе с Польшей образовались очереди, пункты пропуска работают в 1,5 - 2 раза больше своей пропускной способности.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook.

Значительные накопления транспортных средств на границе с Польшей заметили в направлении въезда на территорию Украины.

"Наибольшее количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика". Основной причиной такого накопления является то, что наши соотечественники, которые работают и учатся за границей, или выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в частности, из ППр "Шегини" за сутки пропущено 2784 транспортных средства и 23 387 человек, из ППр "Краковец" проследовало 3366 единиц автотранспорта и 16165 пассажиров.

Напомним, что с 1 марта 2020 украинцы не смогут пересечь границу России по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

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