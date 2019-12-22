Прошел две войны: в Днепре умер ветеран Донбасса, фото

В пятницу, 20 декабря, в Днепре на 55 году жизни скончался боец ВСУ младший сержант Александр Баранов "Талиб".

Об этом сообщает 53 ОМБр в Facebook.

Боец так и не пришел в себя после инсульта, который у него произошел на прошлой неделе.

Баранов родился 22.06.1965 года в Мариуполе Донецкой области там и проживал. Он уже был ветераном войны, служил в Афганистане в 1984-1986рр. Затем служба в милиции, гражданская работа. А как началась война, не смог сидеть дома в стороне, "это мой гражданский долг перед Украиной" говорил сам боец. В 53-той служил с 2015 года в третьей роте первого батальона. В своем подразделении Талиб был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором.

Собратья его очень уважали, нередко обращались за советом как к старшему товарищу.

Дома его ждали жена, четверо детей и шесть внуков.

Как сообщал "Апостроф" 7 декабря на Донбассе во время вражеского обстрела погиб младший сержант 28-летний Дмитрий Темный. Он получил ранения во время активизации обстрелов боевиков вблизи поселка Золотое.

Также, на Волыни попрощались с двумя воинами ВСУ, Сергеем Сиротой и Андреем Войтовичем, погибшими на Донбассе 9 декабря от подрыва на неизвестном взрывном устройстве.