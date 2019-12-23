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Дожди, метели и не только: синоптики уточнили прогноз на 23 декабря

понедельник, 23 декабря 2019, 06:20
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Фото: 112.ua

В понедельник, 23 декабря, в Украине прогнозируют дожди и штормовой ветер, в Карпатах - метели.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Последняя неделя года начнется с тепла и проливных дождей. Сильные осадки пройдут на Западе страны. Также дожди обещают и в других регионах, кроме Востока. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях без осадков.

Температура днем составит в среднем +4...+10 градусов. Холоднее будет на Западе, а теплее - на Юге. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+7 градусов.

Кроме того, синоптики сделали штормовое предупреждение о потенциально опасной погоде. Это касается таких областей: Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновецкая, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Донецкая и Луганская.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году в Украине ожидает холодная зима, ранняя оттепель и теплое лето

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