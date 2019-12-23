В Украине перекроют важные трассы: названы даты и участки

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в координации с местными властями было принято решение ограничить движение фур в ряд западных областей Украины из-за погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, движение будет ограничено на важных трассах во Львовской и Ивано-Франковской областях. Ограничения будут введены на период с 20:00 23 декабря до 9:00 24 декабря.

Согласно сообщению госслужбы, ограничения коснутся четырех отрезков: Киев-Чоп (от города Стрый до Закарпатской области), Львов-Самбор-Ужгород (от Старого Самбора до Закарпатской области), Мукачево-Ивано-Франковск-Львов (от села Давидов до Ивано-Франковской области), Сходница-Песочная (от города Сходница до Дрогобыча).

Ограничения в Ивано-Франковской области будут "мягче" – их действие начнется с 2:00 ночи 24 декабря и будет действовать на горных перевалах на дорогах Мукачево-Львов, Долина-Хуст, Татаров-Каменец-Подольский.

В ГСЧС призывают водителей крупногабаритного транспорта планировать свои маршруты с учетом ограничений.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети пользователи опубликовали фото и видео последствий первых снегопадов на дорогах Украины.