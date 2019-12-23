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Вакарчук выступил на корпоративе для белорусских "танкистов": опубликовано видео

понедельник, 23 декабря 2019, 21:35
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Народный депутат Украины и певец Святослав Вакарчук выступил в Беларуси на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Новина".

Председатель фракции "Голос" дал свой концерт в Минске. Отмечается, что за выступление Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления. Однако одно видео все же попало в интернет.

В то же время в партии "Голос" подтвердили факт выступления.

"Так, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", - указано в сообщении пресс-службы "Голоса".

Как сообщал "Апостроф", песня Святослава Вакарчука прозвучит в новом украинском фильме "Черный ворон".

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