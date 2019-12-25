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Доктор Комаровский дал совет любителям порно и новостей: видео

среда, 25 декабря 2019, 20:39
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Известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский порекомендовал вместо телевизионных передач чаще смотреть порно.

Такой совет Комаровский дал зрителям своего канала на Youtube.

Эксперт напомнил о том, что Украина вошла в рейтинг стран, жители которых чаще других смотрят видео для взрослых, и находится в лидерах по количеству пользователей сайта PornHub. По его словам, это новость хорошая.

"Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой – здоровее будете", – сказал врач.

Видео смотреть с 12.27 мин.


Как раньше сообщал "Апостроф", пользователи из Украины вошли в топ-20 зрителей крупнейшего порноресурса PornHub. Заняв 16 место, страна обогнала Таиланд, Россию, Аргентину и Швецию.

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