Если дома есть дети и коты: сеть повеселила карикатура на "идеальную" елку

В сети была опубликована забавная карикатура к Новому году, связанная с традиционными праздничными атрибутами.

Она была опубликована на странице Facebook "Баба і кіт", англоязычный оригинал изготовлен BizarroComics.

Так, на картинке изображен мужчина, который покупает елку на распродаже. Ему предлагают эксклюзивный вариант "для дома, где есть коты" – елку, где иглы и ветви обрублены почти до самого верха. Такое предложение обусловлено тем, что коты, по словам их хозяев, постоянно стремятся забраться на елку и ее опрокидывают.

Следует отметить, что карикатуру оценили читатели страницы – за два часа с момента публикации там около 800 лайков и больше 150 репостов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Шумск Тернопольской области установили рекорд Украины - здесь выложили елку почти из четырех тысяч круассанов.